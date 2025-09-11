Veliaht dizisinde Reyhan, Karslı ailesinin gelini ve Zafer Karslı’nın eşi olarak yer alıyor. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Reyhan, aile içindeki sırlar, güç mücadeleleri ve karmaşık ilişkilerin merkezinde bulunuyor. Timur’un aileye gelişiyle hayatı tamamen değişen Reyhan, hikâyenin stratejik ve duygusal yönlerinde kilit rol üstleniyor.

Serra Arıtürk Kimdir?

22 Haziran 1998’de İstanbul’da doğan Serra Arıtürk, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Müzik kariyerinde “Kendimi Bilmeden”, “Kimse Yok” ve “Olmazdım” şarkılarıyla öne çıkan Arıtürk, oyunculuk alanında da Aşkın Tarifi, Kulüp, Taş Kağıt Makas ve Kaosun Anatomisi projelerinde rol aldı.

Veliaht için özel olarak pastacılık ve mutfak eğitimleri alan Serra Arıtürk, Reyhan karakterinin duygusal derinliğini ve zekâsını izleyiciye yansıtıyor. Aile içindeki dengeleri korumaya çalışan Reyhan, sevgi, sadakat ve mücadele arasında verdiği kararlarla dizinin güçlü kadın figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.