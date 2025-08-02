Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın 31 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Yakalanan 8 şahıs adli işlemler için gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslar ve suçları şu şekilde sıralandı: “R.B. isimli şahıs dolandırıcılık suçundan aranıyordu. Yenipazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, banka veya kredi kurumlarını dolandırmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. yakalandı. Aynı karakol tarafından, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan aranma kaydı olan T.Y. isimli şahıs yakalandı. Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakaret, kadına karşı basit yaralama ve silahla tehdit suçlarından aranan Y.İ.’yi gözaltına aldı. Sorgun Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurmak ve kendi kullanımı için kenevir ekimi yapmak suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’yı yakaladı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasında, kadına karşı tehdit suçundan 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. gözaltına alındı. Sorgun Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan H.Ö. isimli şahıs yakalandı. Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, aynı suçtan aranması düşen Ö.A. isimli şahıs da gözaltına alındı.”