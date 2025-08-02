Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Tevfik Fikret Erciyas Anaokulu ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi bahçesinde kurulan seraları öğrencilerle birlikte ziyaret etti.

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Öğrencilerle Sera Ziyareti3

Ziyaret sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek seralarda yapılan üretim faaliyetlerini gözlemledi.

Öğrencilerle Sera Ziyareti1

Altınkaynak, tarım ve çevre bilinci kazandırmaya yönelik bu tür uygulamaların eğitim sürecine önemli katkılar sağladığını belirterek, “Öğrencilerimizin doğayla iç içe bir eğitim ortamında bulunması çok değerli” dedi.

Öğrencilerle Sera Ziyareti

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Altınkaynak, bu örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasını temenni etti.

Muhabir: Emre Akses