1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi’nde anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, normal doğumun ve anne sütünün önemi katılımcılara anlatıldı.

Etkinliğe Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Hanife Ece Erik, Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Aslan, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Buket Koç, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı A.D Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsinur Göçer, personeller, stajyer ebeler ile anne ve anne adayları katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara verilen eğitimin ardından çeşitli sosyal ve eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi. Katılımcıların hem öğretici hem de keyifli zaman geçirdiği gözlendi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve etkinliğe katılan anne ve anne adaylarına teşekkür etti.