Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi’ne katıldı.

Kongrede, afet sonrası kalkınma, tarım ve gıda güvenliği, barış inşası gibi hayati konular üzerinde duruldu.

Başkan Arslan, toplantılarda bölgemizin geleceği için ortak akılla çözüm yolları konuşulduğunu belirtti.

Başkan Arslan, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve adalet ile barışın hâkim olduğu bir geleceğin inşa edilmesi dileğinde bulundu.

Başkan Arslan, “Yerköy’ümüzü ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmenin onurunu yaşıyorum. Bu vesileyle emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kongre seçimlerinde, İsrail tarafından hukuksuz şekilde tutuklu bulunan Filistin El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden UCLG-MEWA Başkanlığına seçildi.