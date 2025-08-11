Çayıralan İcra Dairesi, Cerekçi Mahallesi’nde bulunan ticari ve konut alanı niteliğindeki taşınmazı icradan satışa çıkarıyor. İlk artırma kasım ayında yapılacak.

Ticari ve Konut Alanı Olarak Kayıtlı

Çayıralan ilçesi, Cerekçi Mahallesi’nde bulunan 432,52 metrekarelik taşınmaz icra yoluyla satışa sunuluyor. 633 ada, 20 parselde kayıtlı olan taşınmazın kuzey kısmı bitişik nizam 5 katlı ticari alan, orta ve güney kısmı ise ayrık nizam 3 katlı konut alanı olarak imar planında yer alıyor.

Muhammen bedeli 3 milyon 255 bin lira olarak belirlenen taşınmazın satışında KDV oranı yüzde 20 olacak. Tapu kaydındaki şerhler aynen geçerli olacak.

Artırma Tarihleri Belli Oldu

Çayıralan İcra Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, taşınmazın ilk artırması 10 Kasım 2025 saat 14.00’te başlayacak ve 17 Kasım 2025 saat 14.00’te sona erecek. İkinci artırma ise 8 Aralık 2025 – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı görseller, artırma şartları ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/28 TLMT. dosya numarasıyla ulaşılabilecek.