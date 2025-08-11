6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yurt genelinde deprem haritası ve deprem bilgilendirmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler belli oldu. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği bu kritik dönemde, AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) güncellediği deprem haritası, vatandaşlarımızın ve yetkililerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu harita, ülkemizin sismik riskini detaylı bir şekilde ortaya koyarak, deprem tehlikesine karşı alınması gereken önlemler konusunda hayati bilgiler sunuyor.

AFAD'ın yeni deprem haritası, Türkiye'nin deprem riskini daha detaylı ve güncel bir şekilde ortaya koyuyor. AFAD'ın interaktif olarak erişime açtığı bu harita, fay hatlarının yoğunlaştığı bölgeleri, olası deprem şiddetlerini ve risk derecelerini göstererek, her bireyin kendi yaşadığı bölgenin deprem potansiyelini anlamasına yardımcı oluyor.

Özellikle, son yıllarda yaşanan depremlerin ardından yapılan bilimsel çalışmalar ve elde edilen yeni verilerle güncellenen bu harita, riskli bölgelerin daha net bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. Harita, sadece deprem tehlikesinin yoğunlaştığı bölgeleri değil, aynı zamanda bu bölgelerdeki zemin özelliklerini ve olası deprem şiddetlerini de gösteriyor.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bu sayede, vatandaşlar kendi yaşadıkları binaların ve bölgelerin deprem riskine karşı ne kadar dayanıklı olduğunu daha iyi anlayabiliyorlar. En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir.

Türkiye Deprem Risk Haritası Yenilendi

AFAD 2025 yılına ait deprem risk haritasını yayımladı. Ege, Akdeniz ve son günlerde Van ve Amasya'da gerçekleşen depremlerin ardından vatandaşlar deprem riski olan bölgeleri araştırmaya başladı. AFAD Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehir olduğunu açıkladı.

Deprem Riski En Yüksek Ve En Düşük İller

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 4. ve 5. derece deprem bölgesi olan iller belli oldu ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük:

-Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.



-Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.



-Karaman: En düşük risk grubunda.



-Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.



-Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı.



-Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.



-Ankara: Başkent olmasına rağmen Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

Deprem Riski Düşük Bölgeler

Bu şehirler, aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek bölgeler arasında:



-Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.



-Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.



-Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.



-Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in güvenli bölgeleri arasında.

Deprem Bölgelerinde Güvenli Alanlar Bulunuyor

Bazı bölgeler deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:



-Mardin: 3. derece deprem bölgesi.



-Antalya: Zemin yapısına göre ilçeler değişiyor.



-Artvin: Sahil ilçeleri riskli ama iç kesimleri daha güvenli.

AFAD Depreme Karşı Güvenli İlçeleri Açıkladı