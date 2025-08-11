Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı hemşehrimiz Mithat Coşkunsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasaklı madde kullanımının yol açabileceği tehlikeler konusunda vatandaşları uyardı.

“İlk Başta Mutluluk Hissi Verir, Sonu Felaket Olur”

Coşkunsoy, “Etrafınızda, yakınınızda, eşinizde, dostunuzda met kullanan biri var ve tedavi olmak istemiyorsa, oluşabilecek hadiselere gelin hep birlikte bakalım” ifadelerini kullanarak, madde kullanımının başlangıçta kişiye sahte bir mutluluk ve başarı hissi verdiğini ancak bu durumun kısa sürede yerini paranoya ve ağır psikolojik sorunlara bıraktığını söyledi.

Met kullanan kişilerin zamanla eşlerinin, anne ve babalarının kendilerini aldattığını düşünmeye başladığını belirten Coşkunsoy, “Bir süre sonra vücuduna çip yerleştirildiğine, derisinin altında böcek olduğuna inanır. Bu düşüncelerle kendisine zarar vermeye, derisini yolmaya başlar” dedi.

“Yakınlarına Zarar Verme Eğilimi Artar”

Madde bağımlılığının ilerleyen dönemlerinde kişinin aile bireylerine ve en yakın çevresine yönelik şiddet eğiliminin arttığını vurgulayan Coşkunsoy, “Öncelikle evli ise ilk hedefi eşi olur. Ardından anne-baba ve en yakın çevre gelir. Kişi hepsini düşman olarak görmeye başlar” diye konuştu.

“Uzman Desteği Alın”

Gençlere “Bağımlı olmayın, bağımsız olun” çağrısında bulunan Coşkunsoy, “Toplum olarak sizleri seviyoruz, karakterinize ve iradenize güveniyoruz. Bu nedenle, çevrenizde madde bağımlısı olan varsa uzman psikologlardan destek alın ve bu bağımlılıktan kurtulun” ifadelerini kullandı.