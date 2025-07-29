Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın girişimleriyle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin ardından sözleşme imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

İlçe merkezindeki Ahisavi Mahallesi Sakarya Caddesi’nde bulunan ve ilçenin önemli şahsiyetlerinden Faik Tatlıoğlu tarafından yaptırılan tarihi yapı, 1950 yılında Ziraat Bankası’na satılmıştı. Mimari özelliklerine bakıldığında, yapının 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği değerlendiriliyor.

Belediye Başkanı Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin sembol yapılarından biri olan taş binanın yeniden gün yüzüne çıkarılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yalçın, “Büyüklerimizin ilçemiz geçmişine dair anlattığı taş binalar, hanlar, hamamlar ve kemer köprüler gibi eserlerden arda kalan bu nadide yapının restore edilerek yeniden kullanıma açılacak olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Restorasyon sürecine katkı sunanlara teşekkür eden Yalçın, “Sürecin en başından bu yana desteklerini esirgemeyen TBMM eski Başkanımız Sayın Cemil Çiçek’e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a, Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ve Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a şükranlarımı sunuyorum. Talebimizi uygun görerek uygulamaya alan Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alpaslan Çakar’a ve Akdağmadeni Şube Müdürümüz Ersan Avcı’ya da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.