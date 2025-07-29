Belediye Başkanı Mustafa Parlak’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni konteynerlerin dağıtımı ana cadde ve sokaklardan başlatıldı ve bu değişimin aşamalı olarak tüm mahallelerde sürdürüleceği belirtildi.

Yeni konteynerlerin yerleştirildiği bölgelerde, eski plastik konteynerlerin ise geri dönüşüm amacıyla (kağıt ve plastik atıklar için) kullanılmaya devam edeceği bildirildi. Başkan Parlak, bu konteynerlerin dolması halinde vatandaşların belediyeyle iletişime geçmelerini istedi.

Toplanan çöplerin Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne ulaştırıldığını hatırlatan Parlak, kasaba sınırları içerisine ve dışına rastgele çöp veya moloz dökülmesinin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle yürütülen çalışmalarda halkın desteğine dikkat çeken Başkan Parlak, “Kasabamızın temizliği için bizimle daima iş birliği içinde olan duyarlı vatandaşlarımıza ve sivil destekçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.