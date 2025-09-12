Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının kantinlerinde Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin kontrolü sağlandı.

2025 – 2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Yozgat Belediyesi okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında zabıta ekipleri 12 okulda 2 ayrı ekiple, kantin ve yemekhanelerde gıda, ruhsat, hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ile muhafaza edilme durumları, fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.

Öğrencilerin Güvenliği Öncelik

Arslan, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sadece eğitim dönemi öncesiyle sınırlı kalmayacağını, düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Arslan, okul kantinlerinde sağlıksız ürünlere ve mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Tabi çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde geliyor. Yozgat Belediyesi olarak okullardaki kantinlerin denetimlerini sıklaştırdık. Bu denetimlere de yıl boyunca devam edeceğiz” diye konuştu.

Ruhsatı olmayan bazı kantinlerle ilgili olarak yasal süreç başlatıldı.