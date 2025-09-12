Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) işbirliği ile düzenlenen "Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğinde Kalite ve İyi Örneklerin Paylaşımı Eğitimi" 40 katılımcı ile başarıyla tamamlandı.

Eğitim kapsamında, daha önce birçok projeyi başarıyla yürütmüş olan SORGED’e çalışma ziyareti düzenlendi.

Program boyunca katılımcılara gençlik çalışanı kimdir, gençlik çalışmalarının kalitesi nasıl sağlanır ve gençlik çalışanlarının hareketliliği projeleri nasıl hazırlanır konularında faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, gençlik çalışmalarının hareketliliği programı kapsamında kültürel miras, kırsal kalkınma, spor ve kültür gibi önemli alanlarda projeler geliştirmek amacıyla Yozgat’ta Sarıkaya Roma Hamamı ve Çekerek’te rafting ve oryantiring faaliyetleri yapıldı. Kültür gezisi kapsamında ise Çekerek Lavanta Adası ziyaret edildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Eğitimin Yozgat’ta düzenlenmesini sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı’na ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan kurum, kuruluş, STK ve üniversite temsilcilerine katılımcılara sağladıkları destek için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.