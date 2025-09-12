Enerjiden lojistiğe, sanayiden akaryakıt sektörüne uzanan geniş bir yatırım portföyüne sahip olan Ramazan Öztürk, bugün Nakkaş Holding’in kaptan köşkünde.

Ramazan Öztürk Kimdir?

1969 yılında Rize’de doğan Ramazan Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş dünyasına adım attı. Enerji, lojistik ve sanayi yatırımlarıyla adını duyuran Öztürk, akaryakıt ticaretinden depolamaya, hidroelektrik ve güneş enerjisi projelerinden sanayiye uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösterdi.

Bugün Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun tüm operasyonlarını yöneten Öztürk, aynı zamanda Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Çeşitli sektörlerde elde ettiği deneyimi holding çatısı altında birleştirerek güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen Öztürk, iş dünyasında sürdürülebilir büyüme vizyonuyla öne çıkıyor.

Nakkaş Holding Ne İş Yapar?

Nakkaş Holding, enerji, sanayi, hizmet, lojistik ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren çok sektörlü bir yatırım grubudur. Petrol ve rafine ürünler, akaryakıt dağıtımı ve lojistik şirketleriyle güçlü bir enerji portföyüne sahiptir. Saves Enerji ile yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparken, Türk Ytong’un çoğunluk hisselerini alarak sanayi ve yapı malzemeleri alanında da etkisini artırmıştır. Hizmet sektöründe ulaştırma, havacılık ve yatırım şirketleriyle yer alırken, madencilikte de değerli maden projeleri yürütmektedir. 16’dan fazla şirketi ve 2 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika’da da faaliyet göstermektedir.