Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Milletvekili Sedef, Yozgat Şehir Hastanesi’ne yeni gelen Başhekim Operatör Dr. Murat Başer’i ziyaret etti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer’i ve İdari ve Mali İşler Müdürü Niyazi Yıldırım’ı ziyaret eden Sedef, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yozgat Şehir Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Op. Dr. Murat Başer, nazik ziyaretlerinden dolayı ziyarette bulunan heyete teşekkür ederek, hastane olarak Yozgatlı vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Milletvekili Sedef’e, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Akgül, Türk Sağlık-Sen Başkanı Metin Ercan ve partililer eşlik etti.