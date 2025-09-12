Akdağmadeni ilçesinde lise öğrencileri, gökyüzünün gizemli parçaları olan asteroitler ve meteoritler üzerine gerçekleştirilen bilim söyleşisinde bir araya geldi. Etkinlik, Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Ünsalan, liselilere yönelik söyleşisinde asteroitler ve meteoritler hakkında temel kavramları anlattı. Gençlerin merakla takip ettiği etkinlikte araştırma faaliyetlerine dair bilgiler de verildi.

Konuşmada, Yozgat ve çevresinde meteor takibi yapıldığına dikkat çekildi. Ünsalan’ın yürüttüğü ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yozgat merkez, Akdağmadeni ve Kayseri’de kurulan kameralarla gökyüzü gözlemleri 2021’den bu yana devam ediyor. Bu sistem NASA-SETI iş birliğiyle sağlanan CAMS yazılımı ve özel ekipmanlarla destekleniyor.

Prof. Dr. Ünsalan, kameraların yenilenmesi gerektiğini belirterek bu kapsamda Yozgat’a geldiğini söyledi. Ayrıca gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okul Müdürü İrfan Yuka ise “Bilim söyleşilerinin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını, bilime olan meraklarını canlı tuttuğunu” ifade ederek Prof. Dr. Ünsalan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.