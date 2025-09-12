Çekerek ilçesinde İlköğretim Haftası, Akbay İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kutlama programına Kaymakam Latif Koralp, Belediye Başkanı Üzeyir İnce, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve kurum amirleri katılım sağladı. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi ve velilerle bir araya geldi.

İlköğretim Haftası için hazırlanan oyunlar ve gösteriler, programa renk kattı. Öğrencilerin sahne performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Üzeyir İnce ise, “Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu gösterileri izledik, öğretmen ve velilerimizle bir araya geldik. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.