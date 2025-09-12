Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününü düzenledikleri programda andı.

Minik Yürekler 15 Temmuz’u Andı 1

Belirli gün ve haftalar kapsamında okulun açık hava sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hep birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı’nı okudu.

Minik Yürekler 15 Temmuz’u Andı 2

Programda öğrenciler şiirler okudu, konuşmalar yaptı. Kahramanlıkların ve vatan sevgisinin dile getirildiği etkinlikte, “15 Temmuz’un unutulmaması gerektiği” vurgulandı.

Minik Yürekler 15 Temmuz’u Andı

Etkinlik, 2. sınıf öğretmeni Mert Burak Yıldırım’ın rehberliğinde hazırlandı. Öğrenciler, “Unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” sözleriyle programı tamamladı.

