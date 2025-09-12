Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününü düzenledikleri programda andı.

Belirli gün ve haftalar kapsamında okulun açık hava sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hep birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı’nı okudu.

Programda öğrenciler şiirler okudu, konuşmalar yaptı. Kahramanlıkların ve vatan sevgisinin dile getirildiği etkinlikte, “15 Temmuz’un unutulmaması gerektiği” vurgulandı.

Etkinlik, 2. sınıf öğretmeni Mert Burak Yıldırım’ın rehberliğinde hazırlandı. Öğrenciler, “Unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” sözleriyle programı tamamladı.