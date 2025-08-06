Yozgat merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde bulunan çeşitli nitelikteki 7 taşınmaz, Yozgat İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

Toplamda 11 milyon lirayı aşkın kıymete sahip taşınmazlar için açık artırmalar ekim ve kasım aylarında çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

1 No’lu Taşınmaz: Konut, Ahır ve Tarla Bir Arada

Yozgat merkez Salmanfakılı köyünde yer alan 10 bin 413,26 metrekare (m²) büyüklüğündeki arsa üzerinde, 2021 yapımı tek katlı 3+1 yığma ev, 51,58 m² büyüklüğünde betonarme yapı ve 557,74 m²’lik ahır bulunuyor. Taşınmazın toplam kıymeti 9 milyon 470 bin 570 lira olarak belirlendi. Üzerinde Ziraat Bankası’na ait ipotek ve haciz şerhleri yer alıyor.

1. Artırma: 15 Ekim 2025 - 22 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 20

2 No’lu Taşınmaz: Tarım Arazisi Niteliğinde

101 Ada 51 Parsel’de bulunan 6 bin 987,56 metrekarelik tarla, buğday, nohut ve arpa üretimine uygun özellikte. Kamulaştırma beyanı ve haciz şerhi bulunan taşınmazın kıymeti 516 bin 310 lira.

1. Artırma: 15 Ekim 2025 - 22 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

3 No’lu Taşınmaz: Küçük Ölçekli Tarla

108 Ada 5 Parsel’de yer alan bin 120,66 m² yüzölçümüne sahip tarla için kıymet 110 bin 407 lira olarak tespit edildi. Tapu kayıtlarında haciz şerhleri yer alıyor.

1. Artırma: 15 Ekim 2025 - 22 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

4 No’lu Taşınmaz: 2 Dönümden Fazla Bağ Alanı

102 Ada 14 Parsel’de bulunan ve 2 bin 197,80 m² yüzölçümüne sahip bağ vasfındaki taşınmaz, 108 bin 263 lira muhammen bedelle satışa sunulacak. Tapu kaydında haciz şerhleri mevcut.

1. Artırma: 15 Ekim 2025 - 22 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

5 No’lu Taşınmaz: Geniş Bağ Arazisi

Yine Salmanfakılı’daki 102 Ada 16 Parsel’de bulunan 5 bin 637,67 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın kıymeti 277 bin 711 lira olarak belirlendi. Üzerinde haciz şerhi bulunuyor.

1. Artırma: 15 Ekim 2025 - 22 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

6 No’lu Taşınmaz: Bahçe Niteliğinde Büyük Arazi

102 Ada 8 Parsel’de bulunan 6 bin 215,46 m² büyüklüğündeki bahçe, 459 bin 260 lira muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. Tapuda haciz şerhleri mevcut.

1. Artırma: 16 Ekim 2025 - 23 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

7 No’lu Taşınmaz: Küçük Bağ Arazisi

102 Ada 1 Parsel’de yer alan bin 55,42 m² büyüklüğündeki bağın satış bedeli 103 bin 979 lira olarak açıklandı. Üzerinde haciz şerhi yer alıyor.

1. Artırma: 16 Ekim 2025 - 23 Ekim 2025

2. Artırma: 19 Kasım 2025 - 26 Kasım 2025

KDV Oranı: yüzde 10

Satışlar e-Satış Üzerinden Yapılacak

Yozgat İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, tüm taşınmazların detaylarına ve görsellerine esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/252 TLMT. dosya numarasıyla ulaşılabileceği bildirildi. İhale süreci, elektronik satış portalı üzerinden yürütülecek.