Ahmet Bayer, aslen İzmirli bir iş insanı.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Bayer, özellikle Bodrum Yalıkavak’taki Club Flipper Tatil Köyü ile tanınıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Bayer, iş dünyasında uzun yıllar başarılı projelere imza attı.

Ancak, özel hayatı ve ailesiyle ilgili bilgiler kamuoyunda sınırlı.

İzmir’in turizm ve iş dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Bayer, profesyonel yaşamında dikkat çekse de, Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili dava süreciyle daha geniş bir kitle tarafından tanındı.

Davada Yeni Gündem

Yargıtay’ın kararı, Aslı Baş davasını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi (38) ve Volkan Bayer (36), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay, özellikle olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili Hakan Bayer’in yaptığı bir görüşmenin araştırılmasını ve tanıkların yeniden dinlenmesini talep etti.

Bu karar, davanın seyrini değiştirebilecek yeni delillerin ortaya çıkabileceği beklentisini doğurdu.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu olay, hem Bayer ailesinin hem de Aslı Baş’ın ailesinin yıllardır süren adalet arayışını yeniden alevlendirdi.

Ahmet Bayer’in turizm sektöründeki başarıları, bu tartışmalı dava nedeniyle gölgede kalsa da, yargılama sürecinin sonucu merakla bekleniyor.