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Yozgat’ta, 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte Atatürk'ü vefat yıldönümünde anmak isteyenlerin karanfil, kasımpatı ve Atatürk çiçeği diğer adı ile ponsetyana talepleri arttı.

10 Kasım 1938 saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde çiçekçilerin işleri yoğunlaştı. Bu yılki programlar için en çok karanfil satışı gerçekleştirildiklerini belirten esnaf, karanfilin neredeyse tükendiğini ve alternatif olarak kasımpatıya yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti. Çiçekçiler, Yozgat halkının özel günlerde fazla hassas olduğunu da sözlerine eklerken, karanfil ve kasımpatının adet fiyatının 30 ila 50 lira arasında değişiklik gösterdiğini aktardı.

Yozgat’ta çiçekçilik yapan Şevval Çiçek işletme sahibi Ömer Yalçınsoy, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Atatürk'ü anma programlarında karanfillerin ön planda olduğunu söyledi. Kurumsal firmaların ve okulların bu yönde çok talep gösterdiğini ifade eden Yalçınsoy, "Bu yıl karanfillerimizin satışı oldukça yoğun oldu. Yozgat halkı böyle günlere önem veriyor. Atatürk'ün izinden gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Karanfil ve kasımpatı adet fiyatı 15 lira ile 25 lira arasında değişiyor" dedi.