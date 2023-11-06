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Geçtiğimiz hafta sonu, dünyanın pek çok bölgesinde, Türkiye dahil olmak üzere, göz alıcı bir doğa olayı meydana geldi. "Aurora Borealis" olarak da bilinen Kuzey Işıkları, gökyüzünü büyüleyici kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlattı. Oluşan bu durum dün gece Yozgat’ın ilçelerinde ve çevre illerde gözlemlendi.

Dünya’ya çarpan güçlü bir solar fırtına nedeniyle Kuzey Işıkları hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında çıplak gözle görüldü. Güney İngiltere’nin bazı bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan bu ışıklar, Türkiye’nin birçok ilinde de görüldü.

KUZEY IŞIKLARI YOZGATLININ GÜNDEMİNDE!

Dün gece Yozgat ve çevre illerde gözlemlenen Kuzey Işıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çoğu vatandaş kuzey ülkelerde görülen kuzey ışıklarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündem yarattı.

Bir vatandaş, “Kuzey ışıkları Yozgat Yenifakılı'da da görüldü” şeklinde ifade kullanarak şu fotoğrafı paylaştı;

Bir diğer vatandaş ise, “Aksaray ve Yozgat’ta kuzey ışıkları görülmeye başlandı” diyerek Yozgat’tan çektiğini iddia ettiği fotoğrafı paylaştı.

Bir başka vatandaş ise, “Kuzey ışıkları Yozgat’ta görünmüyorsa dünya düzdür kardeşim” ifadesini kullanarak sosyal medyada gündem yarattı.

KUZEY IŞIKLARI NEDİR?

Bu tür ışıklar, genellikle en çok, aurora australis olarak adlandırılan, Dünya’nın manyetik kuzey ve güney kutuplarının yakınında görülüyor. Güneş rüzgârı olarak bilinen güneşten gelen parçacıkların etkileşiminden oluşuyor. Ayrıca milyonlarca mil yol alabilen bu parçacıklar Dünya’nın genellikle kutup bölgelerinde ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra Kuzey Işıkları, çarptığı gaz molekülü ve atmosferine bağlı olarak, ışığın farklı dalga boylarında farklı miktarlarda enerji açığa çıkmakta. Oksijen yeşil ışık üretirken, gökyüzünün kırmızı renkte parlamasına neden oluyor.