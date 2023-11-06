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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım'da Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon yüzde 3,43 artış göstererek yıllık bazda yüzde 61,36 artışla sonuçlandı. Bu veriler, 2024 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nı da belirledi. Bu gelişme, engelli vatandaşlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alım limitlerini de netleştirdi.

2024 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Bu oran, vergi, harç ve ceza gibi birçok fiyat düzenlemesinde dikkate alınacak. Ayrıca, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden faydalanabilecekleri sıfır araç alım limiti de değişti.

ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak belirlenmişti. Ancak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46'lık artışla 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükselecek. Bu gelişme, engelli vatandaşlar için yeni bir olanak sunacak ve sıfır araç alımında avantajlarını artıracak.