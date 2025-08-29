Valilikten yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde araçlardaki abartı egzoz ve yüksek sesli müzik kullanımının vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi.

Açıklamada, abartı egzoz kullanımının sağlık ve toplum sağlığına zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve yasal olarak yasak olduğu vurgulandı. Yüksek sesle müzik dinlemenin de halkın huzurunu bozduğu ifade edildi.

Emniyet birimlerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan toplumsal yaşamı koruma adına duyarlı davranmaları istendi.

Valilik, abartı egzoz veya yüksek sesle müzik gibi durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceğini duyurdu.