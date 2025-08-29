Standı ziyaret eden vatandaşlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapılırken, Kadın Destek Uygulaması (KADES) da tanıtıldı. Ziyaretçilere broşür ve görseller dağıtılarak farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 100 kadın vatandaşa KADES uygulaması hakkında bilgi verilirken, 500 erkek vatandaşa da “Kadına El Kalkamaz” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, böylelikle hem kadınların güvenliğini artırmayı hem de toplumda kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyor.