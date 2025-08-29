Gürkan, 30 Ağustos’un yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurgulayarak, “Bu zafer, kadınların ve tüm milletimizin emeğiyle kazanılmış ortak bir zaferdir.” ifadesini kullandı.

Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in milletin azim ve cesaretiyle tarihe altın harflerle yazıldığını belirten Gürkan, şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin güvenliği ve vatanımızın bütünlüğü için en güçlü teminattır. Ordumuz, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin huzuru ve özgürlüğü için fedakârca görev yapmaktadır.”

Gürkan, mesajını şu ifadelerle tamamladı: “30 Ağustos Zaferi’ni bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyorum.”