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Yozgat'ta yaşayanlar için yeni yıl coşkusu, ekonomik zorluklarla gölgeleniyor. Benzine, elektriğe ve gıda ürünlerine gelen zamların ardından enflasyondaki artış, yılbaşı sepetlerine de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 61 olarak açıklamasına rağmen, yılbaşı sepetlerindeki fiyat artışı yüzde 83'e kadar ulaştı.

Yeni yıla sayılı günler kala, zincir marketlerdeki yılbaşı sepetleri raflardaki yerini almaya başladı. Ancak, bu sepetlerin boyutuna ve içeriğine göre değişen fiyatları, ekonomik sıkıntıları daha da derinleştiriyor. TÜİK'in yıllık enflasyon oranının yüzde 61 olduğunu belirtmesine rağmen, bir yıl içinde yüzde 83'e varan fiyat artışlarıyla karşılanıyor.

Örneğin, geçen yıl 215 TL'ye satılan "Klasik Kutu" bu yıl yüzde 83'lük bir zamla 395 TL'ye çıktı. Aynı şekilde, geçen yıl 325 TL'ye satılan "Butik Kutu" da yine yüzde 83 oranında zamla 595 TL'ye yükseldi. Bu artışa karşın, klasik kutuda 4 ürün azalmış ve iki ürün de markası daha uygun olan alternatiflerle değiştirilmiş durumda.

Yılbaşı alışverişlerindeki bu ekonomik sıkıntılar, Yozgatlıları hayallerindeki coşkulu yeni yıla bir gölge düşürüyor. Yüksek enflasyon ve zam oranları, vatandaşları alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve tasarruf önlemleri almaya yönlendiriyor.