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Milli Eğitim Bakanlığı, bilişim alanında uzmanlaşmış profesyonelleri bünyesine katmak için yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan duyuruya göre, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 4 Aralık'ta başladı ve 8 Aralık'ta sona erecek.

Başvuru şartları arasında en az 70 KPSS puanına sahip olma koşulu bulunuyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, 08 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlara katılacaklar. Başarıyla tamamlanan başvurular arasından seçilecek olan adaylara, en düşük 49.748 TL ve en yüksek 74.622 TL arasında değişen maaşlar ödenecek.

Başvuruları tamamlamak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi e-devlet platformu veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda, başvuru süreci 8 Aralık'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sadece 21 kişiyi kapsayan bu özel pozisyon için bilişim sektörünün önde gelen uzmanlarını bekliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, ilgili platformlardan detaylı bilgilere ulaşabilirler.