Yaklaşık 1 yıl önce bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasının ardından yenilenen çehresiyle vatandaşların hizmetine sunulan Has Bahçe, özellikle çölyak hastaları ve glüten alerjisi olan kişilere hizmet veriyor. Proje hem sosyal bir sorumluluk hem de sağlıklı yaşamı teşvik eden bir adım olarak öne çıkıyor. Özellikle glüten duyarlılığı olan bireyler, bu yeni mekanı büyük memnuniyetle karşılıyor.



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sağlıklı bireylerin de glütensiz beslenmeye önem vermesi gerektiğini söyledi.

Arslan, "Sağlıklı yaşamı desteklemek ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına sahip bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bu hizmetin örnek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.