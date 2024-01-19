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Yozgat’ta iş arayanlar yeni ilan Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, 930 sözleşmeli personel için başvuruları almaya başlıyor. Başvuru detayları haberimizde…

Ticaret Bakanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine 930 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplamda 602 sözleşmeli personel aranıyor. İlan, adaylarda aranan şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Başvuruda bulunacak adaylardan, en az dört yıllık eğitim veren belirlenmiş bölümlerden mezun olma ve 2022'de gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartları aranmaktadır.

Başvurular, 22 Ocak saat 10.00 ile 31 Ocak saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılabilir. Her aday, sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek ve başvuru sonuçları Bakanlık internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınavlar ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine, 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olarak istihdam edilecek.

Başvurular, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılabilecek. Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercihinde bulunma hakkına sahiptir.