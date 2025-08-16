Sincan Park'ta yaz günleri, akşamları konserler gündüzleri de, 'Memleket Günleri'yle keyifli geçiyor. Sincan Belediyesinin ev sahipliği yaptığı yaz festivalinde her gün bir memleket buluşması gerçekleşiyor.

Ankaralılar gününün ardından Yozgatlılar Günü ile Sincan Park dolup taştı. Yozgat kültürünün, müziğinin ve lezzetlerinin sergilendiği etkinliğe hem Ankaralılar hem de Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren etkinlikte halk oyunları gösterileri ve Yozgat'a özgü yöresel yemek, giyim ve hediyelik eşya stantları yer aldı. Yozgatlılar, hemşehrileriyle bir araya gelerek hasret giderdi, çocuklar ise oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Başkanlar Da Katıldı

Programa, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Belediye Meclis Üyeleri, Sincan Yozgatlılar Dernek Başkanı Haydar Duran ve Hemşehri Dernekleri Başkanları da katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yöresel lezzetlerin, kültürel değerlerin ve samimi sohbetlerin buluştuğu bu özel günde hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadık" diye konuştu.



Sincan Park'ta adeta bir bayram havasında geçen Yozgatlılar Gününe katılan vatandaşlar, hem memleket hasretini giderdi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Memleket Günleri; Gümüşhaneliler, Çankırılılar, Ağrılılar, Çorumlular, Kırşehirliler, Kırıkkaleliler ve Tokatlılar günleri ile 24 Ağustos'a kadar devam edecek.