Mızrak otu, Yozgat’ın geniş meraları, çayırları ve bahçelerinde hiçbir bakım istemeden kendiliğinden yetişiyor. İlkbahar sonu ile yaz aylarında ortaya çıkan bu bitkinin, Yozgat’ın kırsal bölgelerinde daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Bronşlara Nefes Aldırıyor

Bitkinin en bilinen özelliği, solunum yollarına olan faydası. Geleneksel bilgilere göre mızrak otu, bronşları rahatlatarak nefes darlığını azaltıyor, balgam söktürücü özelliği sayesinde özellikle yaz gribi ve öksürük şikâyetlerinde tavsiye ediliyor.

Vatandaşlar Bitkisel Tedavilere Yöneldi

Son yıllarda doğal ve bitkisel tedavilere yönelen vatandaşlar, mızrak otuna da ilgi gösteriyor. Kent merkezinde ve ilçelerde bazı aktarlarda kurutulmuş hali satılmaya başlanırken, kırsalda yaşayan vatandaşlar ise otun tazesini doğadan toplayarak kullanabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Her ne kadar doğal şifa kaynağı olarak görülse de bilinçsiz kullanım konusunda uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Bitkinin aşırı tüketilmesinin mide rahatsızlıklarına yol açabileceği belirtilirken, özellikle kronik hastalığı olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerektiği vurgulanıyor.