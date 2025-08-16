Şefaatli’ye bağlı Sarıkent köyünde, köy muhtarı Nuh Yıldız ve köy halkının katkılarıyla Osmanali Dere mevkinden getirilen su ile yeni bir çeşme yapılarak hizmete sunuldu.

Köy muhtarı Nuh Yıldız, yaptığı açıklamada göreve başladığı günden bu yana köye hizmet etmeyi öncelikli görev bildiğini söyledi.

“Köyümüzün Önemli Bir İhtiyacını Gidermiş Olduk”

Yıldız, köyün uzun süredir devam eden içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, “Osmaneli mevkinden köyümüze su bağlayarak yeni bir çeşme kazandırdık. Bu çalışmamızla birlikte köyümüzün önemli bir ihtiyacını gidermiş olduk. Katkı sunan köylülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Köylüler de yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getirerek, muhtar ve emeği geçenlere teşekkür etti.