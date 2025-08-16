Yozgatlı zabıtalar görev başında

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum Semt Pazarı’nda denetim gerçekleştiren Yozgatlı zabıta ekipleri, hem esnaftan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pazarda fiyat etiketi kontrolü, hijyen kuralları ve tezgâh düzeni gibi konularda denetim yapan zabıta ekipleri, esnafı bilgilendirerek vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağladı.

Esnaflarla sohbet eden zabıtalar, karşılaştıkları talepleri not alırken, vatandaşların da görüşlerini dinledi. Denetimlerin yalnızca kontrol amacı taşımadığını belirten ekipler, “Amacımız hem esnafımıza yardımcı olmak hem de vatandaşlarımızın güven içinde alışveriş yapmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ise zabıta ekiplerinin yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sıkıntılarımızı dinleyip çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu ilgiden çok memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.