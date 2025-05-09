28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kadışehrili sporcular, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Gerçekleştirilen şampiyonada kendi kategorilerinde Ümmü Gülsüm Yaraşır Türkiye birincisi, Yağmur Çeliksu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “28 Nisan-02 Mayıs tarihler arasında Bolu ilinde okul sporları kapsamında düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonasında kendi kategorisinde Ümmü Gülsüm Yaraşır Türkiye birincisi, kendi kategorisinde Yağmur Çeliksu Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attılar. Bu önemli organizasyonda gösterdikleri azim ve mücadeleleriyle bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, ailelerini, idarecilerimizi ve onların başarısında büyük emeği olan hocamız Yasemin Karataş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerimizin elde ettiği dereceler, gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarına olan inancımızı artırmaktadır” dedi.