Samsun’da 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 2024-2025 Okullararası Gençler Puanlı Atletizm Grup Birinciliği Yarışmaları’nda, Yozgat’ı temsil eden Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rahman Yıldırım, cirit atma branşında birincilik elde ederek altın madalya kazandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yozgat'ı ve okulunu en iyi şekilde temsil eden genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yıldırım’ın elde ettiği başarı, il genelinde memnuniyetle karşılandı.