Konser öncesinde gazetemizi ziyaret eden Kazancık, hem desteklerini dile getirdi hem de tüm Yozgatlıları konsere davet etti.

“O Ses Türkiye’de Final Deneyimi Benim İçin Çok Kıymetliydi”

Müzik öğretmenliği öğrencisi olduğunu belirten 26 yaşındaki Kazancık, uzun süredir müzikle ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi:

Kazancık, “5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslen Yozgatlıyım, şu an Ankara’da yaşıyorum. O Ses Türkiye’de finale kadar yükseldim. Bu senenin finalistlerinden biriyim, benim için çok kıymetli bir deneyim oldu. Çünkü yaşadığımız yerde müzikle genelde insanlar amatör olarak ilgileniyor ama orada profesyonel müzisyenlerle bir aradaydık. Kendimi onların içinde gerçekten iyi hissettim ve oraya ait olduğumu düşündüm. O Ses Türkiye yarışması benim için çok büyük bir tecrübe oldu” ifadeleriyle açıkladı.

“Memleketimde Sahne Almak Heyecan Verici”

Sürmeli Şenlikleri’nde sahne alacak olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Kazancık, “Memlekette sahne almak çok heyecanlı. Burası baba ocağı, dede ocağı. Burada yapılan her şey insan için daha kıymetli oluyor. Hemşerilerimin de coşkumu benimle birlikte paylaşmasını çok isterim. 22’sinde, cuma günü sahnede olacağım. Hepinizi bekliyorum, birlikte güzel vakit geçirecek ve eğleneceğiz” dedi.

“Dedemden Bana Geçen Bir Miras”

Sanatçı, dedesi Kasım Kazancı’nın geçmiş yıllarda İleri Gazetesi’nde şiirlerinin yayımlandığını hatırlatarak, müziğe olan ilgisinin ailesinden miras kaldığını söyledi:

Kazancık, “Dedem Kasım Kazancı’nın şiirleri İleri Gazetesi’nde yayımlanmış. Bu benim için çok büyük bir manevi değer. Çünkü her şey burada başlıyor, ben şarkı yazarken de bunun biraz genetik olduğunu, dedemden bize aktarıldığını düşünüyorum. O yüzden Yozgat bana manevi anlamda çok yüksek duygular hissettiriyor” duygularını dile getirdi.