25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması halinde vatandaşlar, Türkiye’de üretilen sıfır otomobilleri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en dikkat çeken modeller arasında Fiat Fiorino 1.3 Multijet ve Ford Transit Courier Van öne çıkıyor.

Fiat Fiorino 1.3 Multijet’in fiyatı ÖTV avantajıyla 493.556 TL’ye düşecek.

Ford Transit Courier Van ise 541.198 TL ile ikinci sırada yer alacak.

Teşvikten yararlanma şartları

Teşvik kapsamında vatandaşların bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor:

25 yaş ve üzeri aracın hurdaya ayrılması zorunlu olacak.

Araç sahibinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan hurdaya ayrılma formu alması gerekecek.

ÖTV muafiyeti yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.

Satın alınacak aracın Türkiye’de üretilmiş olması şart koşulacak.

Ticari araçlarda 5 ila 10 yıl arası kullanım taahhüdü talep edilecek.

Araç teslim noktaları

Hurda araçların teslimi için yetkili kurumlar şu şekilde belirlendi:

MKE Hurda Müdürlüğü,

İl Özel İdareleri,

Büyükşehir belediyeleri,

Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezleri.

Teslim edilen aracın tescil kaydı sildirildikten sonra vatandaşlar ÖTV avantajından faydalanabilecek.

Yasa süreci ve beklentiler

Düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Meclis onayının ardından uygulama resmileşecek ve araç fiyatları ile şartlar netlik kazanacak. Yetkililer, vatandaşların resmî açıklamaları ve Aile Bakanlığı duyurularını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bu teşvik sayesinde, hem çevreye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi, hem de vatandaşların daha uygun maliyetlerle sıfır araca ulaşabilmesi hedefleniyor.