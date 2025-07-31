Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Saraykent ilçesinden Avusturya'nın Viyana kentine dönüş yolculuğuna çıkan Mikail Atak idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Körfez ilçesi Sevindikli mevkiinde, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ve yön levhasına çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan Mikail Atak’ın eşi Y.A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Mikail Atak ile üç çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza anına tanık olan bir başka sürücü, aracın yüksek hızla ilerlediğini ve kontrolünü kaybederek direğe çarptığını söyledi. “Bizi solladıktan sonra araç zigzag çizmeye başladı. Çok hızlıydı. Direğe çarpıp takla attı. Hemen durduk, kurtarmaya çalıştık. 3 kişiyi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat’tan geliyormuş, Avrupa’ya gidiyormuş. Uykusuzluk kazaya sebep olmuş olabilir,” ifadelerini kullandı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.