Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılı itibarıyla yaptığı güncellemelerle birlikte, 1991, 2008 ve 2011 yıllarında sigortalı olan milyonlarca çalışan için erken emeklilik imkanları genişledi. Malulen emeklilik, engelli emekliliği, doğum ve askerlik borçlanması ile yıpranma hakkı gibi formüller sayesinde yaşa takılmadan emeklilik yolu açılıyor.
SGK’nın sunduğu bu haklardan belirli prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar yararlanabiliyor. İşte detaylar:
Malulen Emeklilik: Sadece 1800 Günle Emeklilik Hakkı
%60 ve üzeri iş gücü kaybı bulunan bireyler, SGK tarafından malul kabul edilerek erken emekli olabiliyor.
Şartlar:
En az 10 yıl sigortalılık süresi
1800 gün prim ödemesi
Kişi, başkasının bakımına muhtaçsa 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz
Bu formül, özellikle ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan bireyler için hayati öneme sahip.
Engelli Emekliliği: %40 Raporla 3600 Gün Yeterli
%40 ve üzeri engelli raporu bulunan sigortalılar, yaş şartı aranmadan emekliliğe başvurabiliyor.
Şartlar:
En az 15 yıl sigortalılık süresi
3600 gün prim ödemesi
Bu koşulları karşılayan tüm engelli bireyler, yaş beklemeksizin emekli olabiliyor.
Doğum Borçlanması: Kadınlara 6 Yıla Kadar Erken Emeklilik
Kadın çalışanlar, doğum borçlanması hakkıyla eksik primlerini tamamlarken emeklilik yaşlarını da öne çekebiliyor.
Haklar:
Her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma hakkı
En fazla 3 çocuk için 2160 gün
Sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar için geçerli
Bu uygulama ile anneler, prim günlerini artırarak daha erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Yıpranma Payı: Tehlikeli Mesleklerde Çalışanlara Avantaj
Bazı meslek gruplarında çalışanlara, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) tanınıyor.
Yıpranma hakkından yararlanabilen meslekler:
Maden işçileri
Sağlık çalışanları
Cezaevi personeli
İtfaiyeciler
Bu kişiler her yıl için fazladan prim günü kazanırken, emeklilik yaşları da geriye çekiliyor.
Askerlik Borçlanması: Erkekler İçin Giriş Tarihi Geriye Çekilebiliyor
Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor.
Avantajları:
Daha erken yaşta emeklilik
Daha az primle emeklilik
Özellikle EYT düzenlemesini kaçıranlar için kritik fırsat
SSK Giriş Yılına Göre Emeklilik Seçenekleri
1991 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Askerlik Borçlanması, Yıpranma Hakkı
2008 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Doğum Borçlanması, Yıpranma Hakkı
2011 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Doğum Borçlanması, Yıpranma Hakkı
Emeklilik Hayal Değil: SGK Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin
SGK’nın sunduğu bu erken emeklilik seçenekleri; sağlık durumu, çocuk sayısı, meslek grubu ve askerlik süresi gibi kriterlere göre farklılık gösteriyor. 1991–2011 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar, hizmet dökümlerini kontrol ederek hangi haktan yararlanabileceklerini öğrenebilir.