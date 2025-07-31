Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılı itibarıyla yaptığı güncellemelerle birlikte, 1991, 2008 ve 2011 yıllarında sigortalı olan milyonlarca çalışan için erken emeklilik imkanları genişledi. Malulen emeklilik, engelli emekliliği, doğum ve askerlik borçlanması ile yıpranma hakkı gibi formüller sayesinde yaşa takılmadan emeklilik yolu açılıyor.

SGK’nın sunduğu bu haklardan belirli prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar yararlanabiliyor. İşte detaylar:

Malulen Emeklilik: Sadece 1800 Günle Emeklilik Hakkı

%60 ve üzeri iş gücü kaybı bulunan bireyler, SGK tarafından malul kabul edilerek erken emekli olabiliyor.

Şartlar:

En az 10 yıl sigortalılık süresi

1800 gün prim ödemesi

Kişi, başkasının bakımına muhtaçsa 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz

Bu formül, özellikle ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan bireyler için hayati öneme sahip.

Engelli Emekliliği: %40 Raporla 3600 Gün Yeterli

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan sigortalılar, yaş şartı aranmadan emekliliğe başvurabiliyor.

Şartlar:

En az 15 yıl sigortalılık süresi

3600 gün prim ödemesi

Bu koşulları karşılayan tüm engelli bireyler, yaş beklemeksizin emekli olabiliyor.

Doğum Borçlanması: Kadınlara 6 Yıla Kadar Erken Emeklilik

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması hakkıyla eksik primlerini tamamlarken emeklilik yaşlarını da öne çekebiliyor.

Haklar:

Her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma hakkı

En fazla 3 çocuk için 2160 gün

Sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar için geçerli

Bu uygulama ile anneler, prim günlerini artırarak daha erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Yıpranma Payı: Tehlikeli Mesleklerde Çalışanlara Avantaj

Bazı meslek gruplarında çalışanlara, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) tanınıyor.

Yıpranma hakkından yararlanabilen meslekler:

Maden işçileri

Sağlık çalışanları

Cezaevi personeli

İtfaiyeciler

Bu kişiler her yıl için fazladan prim günü kazanırken, emeklilik yaşları da geriye çekiliyor.

Askerlik Borçlanması: Erkekler İçin Giriş Tarihi Geriye Çekilebiliyor

Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor.

Avantajları:

Daha erken yaşta emeklilik

Daha az primle emeklilik

Özellikle EYT düzenlemesini kaçıranlar için kritik fırsat

SSK Giriş Yılına Göre Emeklilik Seçenekleri

1991 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Askerlik Borçlanması, Yıpranma Hakkı

2008 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Doğum Borçlanması, Yıpranma Hakkı

2011 Malulen Emeklilik, Engelli Emekliliği, Doğum Borçlanması, Yıpranma Hakkı

Emeklilik Hayal Değil: SGK Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin

SGK’nın sunduğu bu erken emeklilik seçenekleri; sağlık durumu, çocuk sayısı, meslek grubu ve askerlik süresi gibi kriterlere göre farklılık gösteriyor. 1991–2011 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar, hizmet dökümlerini kontrol ederek hangi haktan yararlanabileceklerini öğrenebilir.