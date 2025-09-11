Diyarbakır İl Emniyet Müdürü aslen Yozgatlı olan Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

11 Eylül Perşembe günü tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile emniyet teşkilatında geniş çaplı görev değişiklikleri yapıldı. Karara göre, 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Fatih Kaya’ya Yeni Görev

Görev değişiklikleri kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.