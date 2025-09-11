Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç getirildi.

11 Eylül Perşembe günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Kararname, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince hayata geçirildi.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Koç, son olarak 2022 yılında yurt dışı görevlendirmesi kapsamında Güney Afrika’nın Pretorya Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yapmıştı.