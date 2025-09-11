TOKİ’den ucuz sosyal konut müjdesi!
TOKİ’den ucuz sosyal konut müjdesi!
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü görevine Necmettin Koç getirildi.

11 Eylül Perşembe günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 37 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Kararname, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Koç, son olarak 2022 yılında yurt dışı görevlendirmesi kapsamında Güney Afrika’nın Pretorya Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yapmıştı.

Muhabir: Hakan Demirbaş