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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahipleri ile çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ödeme müjdesini duyurdu. Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenleme, özellikle çiftçiler ve çalışmak zorunda olan emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ilk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklinin 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacağını belirtti. Bu adımın, adaletsizlik eleştirilerine yanıt olduğunu ifade eden Erdoğan, "Emeklilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan yeni düzenleme ile ÇKS belgesine sahip çiftçiler ve çalışmak mecburiyetinde olan emeklilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmış oldu. AK Partili yetkililer, 5 bin TL ödemenin kapsamının genişlediğini vurgulayarak, "Emeklilerimiz de bu haktan yararlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yaptılar.

Bu müjdeli haber, emekliler arasında olumlu bir karşılık bulurken, yapılan düzenlemenin ülke genelinde geniş bir kesimi kapsayacak olması da memnuniyetle karşılandı. Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin emeklilere yönelik bu adımı, sosyal adaletin güçlendirilmesi ve vatandaşların ekonomik anlamda desteklenmesi açısından önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.