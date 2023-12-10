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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında duyurulan ve ilk etapta sadece çalışmayan emeklilere yönelik olan 5 bin TL ikramiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla genişletilerek çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu özel ikramiye, emeklilere maddi destek sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Peki, çalışan emekliye bu ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık tarafından tamamlanan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlanacak olan torba yasa tasarısına eklendi. Torba yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından en geç önümüzdeki hafta içerisinde Genel Kurul'a gelerek yasalaşması bekleniyor. Bu durumda, çalışan emeklilere ödenecek olan 5 bin TL ikramiyeler, en geç yılbaşına kadar hesaplara yatırılacak.

Çalışan emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen bir takvime tabi olacaktır. İşte ödeme takvimi:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı Emekli Aylığı Ödeme Günleri:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde