Akaryakıt fiyatları için yeni güncelleme haberi duyuruldu. Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada bu gece yarısı itibariyle LPG Otogaz fiyatlarına zam geleceği açıklandı.

Bu Gece Yarısı Zam Geliyor!

LPG'li araç sahiplerine kötü haber duyuruldu. Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına zam geleceği ifade edildi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam yapılacak. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

Yozgatlı Araç Sahipleri: LPG'ye Zam Geliyor!

Yozgat’ta şu anda LPG otogaz satış fiyatı 26,50 TL olarak uygulanıyor. Bu gece yarısı gelecek olan zammın pompaya yansıtılmasının ardından yeni fiyatın 27,58 liraya yükseleceği öngörülüyor. Benzin ve motorin fiyatı için ise henüz bir fiyat güncellemesi beklenmiyor