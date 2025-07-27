Şirketin sosyal sorumluluk ve motivasyon etkinlikleri kapsamında organize edilen geziye, şirket ekibi yoğun ilgi gösterdi.

Lavanta tarlalarının mor manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar hem doğal güzelliklerin tadını çıkardı hem de lavanta hasadı, fotoğraf çekimi ve aromaterapi hakkında bilgilendirici sunumlara katılma fırsatı buldu.

Şirket yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem ekip içi motivasyonu artırdığını hem de doğaya duyarlılığı pekiştirdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde benzer sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Doğal içeriklere verdiği önemle bilinen Auran Kozmetik’in lavanta gibi bitkisel ürünlerle yakından ilgilenmesi, bu gezinin şirketin vizyonu ve değerleriyle uyumunu da gözler önüne serdi.