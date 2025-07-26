Ziyarete, İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve Teşkilat Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek de katıldı.

Parti binasında gerçekleşen ziyarette ilçe teşkilat üyeleriyle bir araya gelen heyet, saha çalışmaları, yerel yönetim hizmetleri, teşkilatın genel durumu ve yaklaşan yerel seçim hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, burada yaptığı konuşmada, teşkilat çalışmalarının sahadaki karşılığının çok önemli olduğunu belirterek, “AK Parti’nin başarısının temelinde güçlü teşkilat yapısı vardır. Yenifakılı İlçe Teşkilatımız da bu anlamda büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Milletvekili Süleyman Şahan ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Her zaman teşkilatımızın yanındayız. Milletimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Hasan Kandemir de ziyarette yaptığı açıklamada, ilçe teşkilatlarının çalışmalarının sahadaki karşılığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Yozgat genelinde tüm teşkilatlarımızla birlikte 2025 ve sonrası için güçlü bir yol haritası oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.