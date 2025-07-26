Boğazlıyan’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Bozok-45 Huzur Uygulaması" kapsamında asayiş denetimi yapıldı.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 12 ekip ve 40 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 198 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, yoklama kaçağı veya bakaya olduğu tespit edilen 3 kişiye tebligat yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 102 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 3 sürücüye idari para cezası uygulandı. Umuma açık 27 işyeri denetlenirken, 4 park ve bahçede de kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamanın, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi.