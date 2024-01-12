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Yozgat İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatmış olduğu "Ulu Çınarlar" projesi kapsamındaki ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda İl Müftüsü Ali Gülden üniversite öğrencileri ile birlikte emekli İl Müftülerinden Recep Uzun’u hanelerinde ziyaret etti.

Ziyarette, gençlerin hayatlarına yön veren nasihat ve tecrübe paylaşımları yapılırken İl Müftüsü Ali Gülden tarafından Recep Uzun’a plaket takdim edildi.

"Ulu Çınarlar" projesi hakkında açıklama yapan Gülden; "Başkalığımızın bu projesi genç nesiller ile ulu çınarlar arasında anlamlı bir köprü olmuştur. Proje kapsamında büyüklerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Büyüklerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek kuşaklar arası kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Bu proje kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak için güzel bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan ziyaret ve faaliyetler devam edecek.