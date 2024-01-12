Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 19 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 52,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 7,8 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 27,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.