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Yozgat'ın doğal hazinesi, Kazankaya Kanyonu, "Turizm Rotası Projesi" ile tekrar canlanıyor. Yozgat'a eşsiz bir güzellik katan bu kanyonun turistik potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan proje, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğiyle destekleniyor.

Kazankaya Kanyonu, muazzam doğal güzellikleriyle biliniyor ve şimdi "Turizm Rotası Projesi" ile bu kanyonun turizme kazandırılması hedefleniyor. Proje, bölgenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlarken, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğiyle desteklenecek.

Projenin kapsamında Kazankaya Kanyonu'na çeşitli yenilikler getirilecek. Yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engeller, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve özellikle dikkat çeken camlı seyir terası gibi özelliklerle kanyon turistik bir cazibe merkezi haline gelecek. Projenin tamamlanmasıyla, bu camlı seyir terasından Yozgat'ın eşsiz manzarası izlenebilecek.

Yozgatlılar ve ziyaretçiler, özel cam teras sayesinde Çorum ve Kazankaya manzarasının keyfini çıkarabilecekler. Projenin ihale tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, tamamlandığında bölgenin yeni turistik mekanı olması bekleniyor. Proje, Yozgat turizmine önemli bir katkı sağlarken, aynı zamanda Yozgat'ı doğa turizminin merkezi haline getirme potansiyelini taşıyor.

Proje hakkında bilgi veren yetkililere göre, proje Aydıncık ilçesi Kazankaya köyündeki kanyonun ekoturizm potansiyelini geliştirmeyi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturmayı ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor. İki aşamada gerçekleştirilecek projede, 1,85 km uzunluğunda, 240 metreyi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu içeren bir yürüyüş rotası oluşturulacak.

Kazankaya Kanyonu'nun bu proje ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkması ve Yozgat turizminde yeni bir dönem başlaması bekleniyor.